"Челси" не отпустил Лукаку в Рому

Итальянская "Рома" получила отказ по аренде бельгийского нападающего "Челси" Ромелу Лукаку,

Как передает Day.Az со ссылкой на Чемпионат, об этом сообщает ASRomaLive.

По информации источника, клуб из Рима связался с "Челси", чтобы понять, возможен ли переход 30-летнего нападающего на правах аренды. Лондонцы сразу же ответили, что команда не намерена отдавать форварда в аренду, а надеется продать его в другой клуб.

Напомним, ранее "Рома" оформила переход Леандро Паредеса и Ренату Саншеша из "Пари Сен-Жермена". Аргентинец подписал контракт с клубом сроком на два года, а португалец будет выступать на правах аренды, с обязательным правом выкупа в конце сезона при выполнении определённых требований.