Кубок мира по шахматам в Баку: Ниджат Абасов против Магнуса Карлсена в полуфинале

На Кубке мира по шахматам в Баку 19 августа проходят первые партии полуфинала в мужской секции, финал и матч за третье место в женской секции, сообщает в субботу Day.Az.

В полуфинале соперником азербайджанского шахматиста Ниджата Абасова является Магнус Карлсен (Норвегия). Сегодня Абасов играет черными фигурами.

Матчи Кубка мира среди мужчин - полуфинал:

Магнус Карлсен (Норвегия) - Ниджат Абасов (Азербайджан);

Фабиано Каруана (США) - Рамешбабу Прагнанандха (Индия).

Матчи Кубка мира среди женщин - финал:

Александра Горячкина (ФИДЕ) - Нургюль Салимова (Болгария).

Матч за третье место:

Анна Музычук (Украина) - Тань Чжунъи (Китай).

Напомним, что в стартовый список Кубка мира по шахматам Международной шахматной федерации (ФИДЕ) в Баку вошли 206 шахматистов в открытой секции и 103 - в женской. В Азербайджане Кубок мира по шахматам проводится уже во второй раз. Впервые на турнир претендентов и турнир претенденток 2024 года попадут по три лучших игрока как из открытой, так и из женской секций.

Игры Кубка мира ФИДЕ-2023 транслируются на официальном сайте соревнований на азербайджанском и английском языках. Турнир продолжится до 25 августа. Призовой фонд Кубка установлен в размере 2,5 млн долларов США.

Кубок мира по шахматам проходит в Marriott Boulevard в Баку.