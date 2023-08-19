ФК "Карабах" объявил о новом вратаре

Азербайджанский футбольный клуб "Карабах" объявил о переходе российского вратаря Андрея Лунёва.

Как передает Day.Az, с 32-летним голкипером подписан контракт по схеме "1+1".

Отметим, что последним клубом, за который выступал Андрей Лунёв, был немецкий "Байер" (Леверкузен).

Ранее он играл за российские клубы "Торпедо" (Москва), "Истра", "Калуга", "Сатурн", "Уфа" и "Зенит".