Месси выиграл первый трофей с «Интер Майами»

"Интер Майами" выиграл Кубок лиг, одолев в финале "Нэшвилл" в серии послематчевых пенальти. Клуб завоевал первый трофей в своей истории, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Основное время завершилось со счетом 1:1. В серии пенальти точнее оказались футболисты "Интер Майами", для выявления победителя командам пришлось нанести 19 ударов, итоговый счет - 10:9.

Аргентинский нападающий "Интер Майами" Лионель Месси забил мяч в основное время, открыв счет в матче на 23-й минуте, а также реализовал свою попытку в серии пенальти. Для форварда этот трофей стал первым в составе американского клуба.

Месси перешел из "Барселоны" в "ПСЖ" летом 2021 года. В летнее трансферное окно 2023 года аргентинец подписал контракт с "Интер Майами" на правах свободного агента и дебютировал за американский клуб, отличившись голом со штрафного в первом матче.

Форвард - семикратный обладатель "Золотого мяча", чемпион мира в составе сборной Аргентины, 10-кратный чемпион Испании, двукратный чемпион Франции, четырехкратный победитель Лиги чемпионов, трехкратный победитель клубного чемпионата мира.

18 августа Месси заявил, что взять первый трофей для "Интер Майами" было бы невероятно для болельщиков и самого клуба. При этом футболист отметил, что для людей, которые не видят, как игроки тренируются каждый день, стал сюрпризом факт того, что команда оказалась в финале.