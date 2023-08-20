Аргентинский нападающий "Интер Майами" Лионель Месси стал самым титулованным футболистом мира. Об этом сообщается в Х (Twitter) Главной футбольной лиги (MLS), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В составе американского клуба 36-летний футболист стал обладателем Кубка лиг, в котором участвовали мексиканские команды и клубы MLS. Для Месси титул стал 44-м в карьере. До этого рекорд принадлежал бразильскому защитнику Дани Алвесу, на счету которого 43 трофея.

В финале Кубка лиг "Интер Майами" выиграл у "Нэшвилла" в послематчевой серии пенальти со счетом 10:9. Месси отметился голом в основное время, а также реализовал одиннадцатиметровый удар.