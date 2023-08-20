Стало известно о конфликте Мбаппе с президентом ПСЖ

Стало известно о конфликте нападающего Килиана Мбаппе с президентом "Пари Сен-Жермен" Нассером Аль-Хелайфи. Об этом сообщает Onze Mondial со ссылкой на L'Équipe, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

8 августа форвард встретился с Аль-Хелайфи. В ходе переговоров функционер заявил, что футболист больше не будет играть за команду. На это Мбаппе ответил: "Ты станешь единственным президентом, при котором я не играю".

8 августа Foot Mercato сообщил, что ПСЖ убрал постер с Мбаппе с фасада домашнего стадиона "Парк де Пренс". Также сообщалось, что, в случае если игрок останется во французской команде, он пропустит весь сезон.

Мбаппе защищает цвета ПСЖ с 2018 года. Его действующий контракт с командой рассчитан до 2024 года с опцией продления на один сезон.