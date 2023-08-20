Кубок мира по шахматам в Баку: Ниджат Абасов и Магнус Карлсен проводят вторую партию полуфинала

На Кубке мира по шахматам в Баку 20 августа проходят вторые партии полуфинала в мужской секции, финала и матча за третье место в женской секции, сообщает в воскресенье Day.Az.

В полуфинале соперником азербайджанского шахматиста Ниджата Абасова является Магнус Карлсен (Норвегия). Первую партию, которая состоялась 19 августа, Абасов проиграл сопернику, он играл черными фигурами. Сегодня азербайджанский шахматист играет белыми фигурами.

Матчи Кубка мира среди мужчин - полуфинал (вторые партии):

Ниджат Абасов (Азербайджан) - Магнус Карлсен (Норвегия);

Рамешбабу Прагнанандха (Индия) - Фабиано Каруана (США).

Матчи Кубка мира среди женщин - финал (вторая партия):

Нургюль Салимова (Болгария) - Александра Горячкина (ФИДЕ).

Матч за третье место (вторая партия):

Тань Чжунъи (Китай) - Анна Музычук (Украина).

Напомним, что в стартовый список Кубка мира по шахматам Международной шахматной федерации (ФИДЕ) в Баку вошли 206 шахматистов в открытой секции и 103 - в женской. В Азербайджане Кубок мира по шахматам проводится уже во второй раз. Впервые на турнир претендентов и турнир претенденток 2024 года попадут по три лучших игрока как из открытой, так и из женской секций.

Игры Кубка мира ФИДЕ-2023 транслируются на официальном сайте соревнований на азербайджанском и английском языках. Турнир продолжится до 25 августа. Призовой фонд Кубка установлен в размере 2,5 млн долларов США.

Кубок мира по шахматам проходит в Marriott Boulevard в Баку.