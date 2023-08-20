Матч между Ниджатом Абасовым и Магнусом Карлсеном вызывает огромный интерес у зрителей

На Кубке мира по шахматам в Баку 20 августа проходят вторые партии полуфинала в мужской секции, финала и матча за третье место в женской секции, сообщает в воскресенье Day.Az.

Матчи между азербайджанским шахматистом и экс-чемпионом мира Магнусом Карлсеном (Норвегия) вызывают огромный интерес у поклонников шахмат.

Первую партию полуфинала пришло посмотреть более 700 зрителей. Организаторы пропускали в зал, где проходит турнир, поочередно на полчаса, чтобы все пришедшие имели возможность воочию увидеть известных шахматистов. Также за ходом игры можно следить на больших мониторах, установленных в фойе отеля, где проходит Кубок мира.

На своей странице в социальной сети генеральный директор Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Эмиль Сутовский прокомментировал зрительский ажиотаж на Кубке мира в Баку.

"Никогда такого не видел на шахматах. Только на фотографиях из Индии. А вживую нет. При том, что прямая трансляция позволяет следить за игрой, сотни зрителей на Кубке мира в Баку", - написал Эмиль Сутовский на своей странице в Facebook.

Напомним, первую партию в полуфинале, которая состоялась 19 августа, азербайджанский шахматист Ниджат Абасов проиграл сопернику Магнусу Карлсену (Норвегия). 20 августа проходит вторая партия полуфинала, Абасов играет белыми фигурами.

В стартовый список Кубка мира по шахматам Международной шахматной федерации (ФИДЕ) в Баку вошли 206 шахматистов в открытой секции и 103 - в женской. В Азербайджане Кубок мира по шахматам проводится уже во второй раз. Впервые на турнир претендентов и турнир претенденток 2024 года попадут по три лучших игрока как из открытой, так и из женской секций.

Игры Кубка мира ФИДЕ-2023 транслируются на официальном сайте соревнований на азербайджанском и английском языках. Турнир продолжится до 25 августа. Призовой фонд Кубка установлен в размере 2,5 млн долларов США.

Кубок мира по шахматам проходит в Marriott Boulevard в Баку.