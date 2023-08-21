Чемпион мира Альварес рассказал о своем отношении к боксу

Абсолютный чемпион мира по боксу Сауль Альварес рассказал о своем отношении к этому виду спорта. Об этом он заявил в интервью YouTube-каналу The Breakfast Club, передает Day.Az.

"Я не люблю бокс. Мне не нравится бокс, мне нравится бизнес. Я не люблю смотреть бокс", - признался 33-летний спортсмен. Мексиканец добавил, что его сын хочет стать боксером, однако ему не хотелось бы этого.