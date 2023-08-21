Первая ракетка мира расплакался после поражения от Джоковича

Первая ракетка мира, испанский теннисист Карлос Алькарас расплакался после поражения от сербского спортсмена, второй ракетки мира Новака Джоковича в финале турнира серии "Мастерс", который прошел в Цинциннати.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.Ru, Алькарас проиграл финал со счетом 7:5, 6:7 (7:9), 6:7 (4:7). Речь на церемонии награждения он начал со слов: "Мне будет тяжело говорить". Часть своего послематчевого комментария он посвятил старшему брату, который был на матче и плакал на трибунах во время речи испанского теннисиста.

В полуфинале турнира Алькарас оказался сильнее польского теннисиста Хуберта Хуркача, 20-й ракетки мира. Встреча, продолжительность которой составила 2 часа 19 минут, завершилась со счетом 2:6, 7:6 (7:4), 6:3.

Алькарас - первая ракетка мира. Ему 20 лет, он самый молодой лидер рейтинга ATP в истории в мужском одиночном разряде. Он - победитель двух турниров Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат США - 2022 и Уимблдон-2023); победитель 12 турниров Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в одиночном разряде.