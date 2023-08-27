Макгрегор назвал похожего на него молодого бойца

Ирландский боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор назвал действующего молодого бойца, который похож на него. Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, cлова спортсмена приводит MMA News.

Макгрегор выделил 25-летнего ирландца Иэна Мачадо Гарри. "Он может драться в полусреднем, в среднем весе. Иэн говорит, что будет делать вещи, которые я делал многие годы", - заявил боец. Он выразил уверенность в том, что Гарри станет чемпионом в двух дивизионах.

35-летний Макгрегор - бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком и полулегком весе. Всего в активе ирландца 28 боев, в которых он одержал 22 победы и потерпел 6 поражений. Последний бой он провел летом 2021 года, уступив американцу Дастину Порье техническим нокаутом. Ирландец получил перелом ноги, после которого восстанавливается до сих пор.

Гарри в ММА провел 17 поединков, не потерпев ни одного поражения. Он известен по выступлениям в UFC и Cage Warriors.