Спортсменки из Азербайджана вышли в полуфинал международного университетского фестиваля

Спортсменки из Азербайджана вышли в полуфинал международного университетского спортивного фестиваля в Екатеринбурге (Россия).

Как сообщает в понедельник Day.Az, представительница Азербайджана Маржона Савриева в весовой категории 50 кг победила российскую спортсменку Элеонору Чашину и вышла в полуфинал. Тем самым она обеспечила себе как минимум бронзовую медаль.

Азербайджанская спортсменка Зейнаб Рагимова, выступающая в весовой категории 52 кг, обыграла представительницу России Надежду Ермилову.

Отметим, что международный университетский спортивный фестиваль, который проходит с 19 по 31 августа, посвящен 300-летию города Екатеринбург. Студенты различных университетов из 36 стран соревнуются в нем в 14 видах спорта.

Азербайджан на фестивале представляют 69 спортсменов из 10 учебных заведений - 54 мужчины и 15 женщин. Наши представители будут соревноваться в 8 видах спорта - бадминтон, настольный теннис, бокс, борьба, тхэквондо, футзал, плавание, самбо.