Азербайджанский борец вышел в финал международного спортивного фестиваля

Азербайджанский спортсмен греко-римского стиля вышел в финал проходящего в Екатеринбурге международного университетского спортивного фестиваля.

Как сообщает в понедельник Day.Az, азербайджанский борец Сархан Мамедов (весовая категория 130 килограммов) в полуфинале победил представителя Ирана Сохейла Юсефи Сангани и вышел в финал соревнований.

Напомним, что сегодня в следующий этап вышли еще три азербайджанских спортсмена по греко-римской борьбе - Эльвин Ибадов (55 кг), Зия Бабашов (63 кг) и Саид Ахундзаде (82 кг).

Отметим, что международный университетский спортивный фестиваль, который проходит с 19 по 31 августа, посвящен 300-летию города Екатеринбург. Студенты различных университетов из 36 стран соревнуются в нем в 14 видах спорта.

Азербайджан на фестивале представляют 69 спортсменов из 10 учебных заведений - 54 мужчины и 15 женщин. Наши представители будут соревноваться в 8 видах спорта - бадминтон, настольный теннис, бокс, борьба, тхэквондо, футзал, плавание, самбо.