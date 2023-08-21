FWC 2023: состоялась торжественная церемония награждения победителя и призеров среди женщин

В Баку состоялась торжественная церемония награждения победителя и призеров Кубка мира по шахматам среди женщин, сообщает в понедельник Day.Az.

Вначале прозвучали Государственный гимн Азербайджана и официальный гимн Международной шахматной федерации (ФИДЕ).

В своем выступлении на церемонии закрытия президент Федерации шахмат Азербайджана Махир Мамедов поздравил победительницу и призеров Кубка мира по шахматам среди женщин.

Говоря об организации турнира на высоком уровне, он отметил, что Баку находится в центре внимания любителей шахмат во всем мире.

"Мы продолжим наше сотрудничество с Международной шахматной федерацией", - добавил Мамедов.

Президент ФИДЕ Аркадий Дворкович сказал, что совместно с министерством молодежи и спорта и Федерацией шахмат Азербайджана был организован замечательный турнир, добавив, что азербайджанское гостеприимство покорило всех участников и гостей Кубка мира по шахматам.

Коснувшись победы Александры Горячкиной на Кубке мира по шахматам среди женщин, президент ФИДЕ отметил, что шахматистка покорила всех своей прекрасной игрой.

Затем состоялось награждение победителя и призеров. Золотая медаль и кубок турнира были вручены Александре Горячкиной (ФИДЕ), серебряной медалью награждена Нургюль Салимова (Болгария), бронзовая медаль вручена Анне Музычук (Украина). Отметим, что четвертое место на Кубке мира по шахматам среди женщин заняла Тань Чжунъи (Китай).

Медали вручили министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гайыбов, президент ФИДЕ Аркадий Дворкович и президент Федерации шахмат Азербайджана Махир Мамедов.

Затем Аркадий Дворкович объявил об официальном закрытии Кубка мира по шахматам среди женщин.

Напомним, что в стартовый список Кубка мира по шахматам Международной шахматной федерации (ФИДЕ) в Баку вошли 206 шахматистов в открытой секции и 103 - в женской. В Азербайджане Кубок мира по шахматам проводится уже во второй раз. Впервые на турнир претендентов и турнир претенденток 2024 года попадут по три лучших игрока как из открытой, так и из женской секций.

Игры Кубка мира ФИДЕ-2023 транслируются на официальном сайте соревнований на азербайджанском и английском языках. Турнир продолжится до 25 августа. Призовой фонд Кубка установлен в размере 2,5 млн долларов США.

Кубок мира по шахматам проходит в Marriott Boulevard в Баку.