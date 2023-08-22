По случаю проходящего в Баку Кубка мира по шахматам выпущены в обращение почтовые марки

ООО "Азерпочта" Министерства цифрового развития и транспорта Азербайджана (МЦРТ) выпустило почтовую марку в связи с проведением в Баку Кубка мира по шахматам.

Как сообщили Day.Az в МЦРТ, новые марки, изготовленные в форме блока тиражом 4 тысячи экземпляров, введены в обращение. Их скрепили печатью председатель Правления "Азерпочта" Афган Джалилов и президент Азербайджанской шахматной федерации, вице-президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Махир Мамедов.

Кубок мира по шахматам стартовал в столице 30 июля и продлится до 25 августа. В Открытых соревнованиях Кубка мира, проводимых в 10-й раз, принимают участие 309 шахматистов. Вышедший в полуфинал азербайджанский шахматист Ниджат Абасов вошел в четверку сильнейших участников чемпионата мира.

Это вторые после 2015 года международные соревнования по шахматам, организованные в Баку.