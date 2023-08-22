Хави объяснил покупку Гюндогана

Главный тренер "Барселоны" Хави после победы над "Кадисом" (2:0) в рамках 2-го тура Ла Лиги поделился мнением о влиянии на игру новичка команды Илкая Гюндогана, передает Day.Az со ссылкой на Чемпионат.

"Мы должны были забивать намного раньше. Эффективность - это не о нас. Вот почему мы подписали Гюндогана - чтобы он оказывал решающее влияние последним пасом.

Нам не хватало эффективности и терпения, но, думаю, игра получилась хорошей", - приводит слова Хави Marca.

Напомним, на 82-й минуте счёт открыл полузащитник "Барселоны" Педри, которому ассистировал летний новичок сине-гранатовых Илкай Гюндоган. В компенсированное время (90+4) с передачи Роберта Левандовского отличился Ферран Торрес.

По итогам двух сыгранных матчей команда Хави Эрнандеса занимает четвёртое место с четырьмя очками в активе.