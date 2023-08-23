https://news.day.az/sport/1591516.html Азербайджанская сборная по пляжному волейболу примет участие в чемпионате Европы
Азербайджанская сборная по пляжному волейболу примет участие в чемпионате Европы
Юношеская сборная Азербайджана по пляжному волейболу примет участие в очередном международном соревновании.
Как сообщает Day.Az, на этот раз команда будет представлена на чемпионате Европы CEV U-18, который пройдет 23-27 августа в Мадриде.
Наши пляжные волейболисты под руководством главного тренера Игоря Олефира начнут турнир с квалификационного этапа.
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