Азербайджанская сборная по пляжному волейболу примет участие в чемпионате Европы

Юношеская сборная Азербайджана по пляжному волейболу примет участие в очередном международном соревновании.

Как сообщает Day.Az, на этот раз команда будет представлена на чемпионате Европы CEV U-18, который пройдет 23-27 августа в Мадриде.

Наши пляжные волейболисты под руководством главного тренера Игоря Олефира начнут турнир с квалификационного этапа.