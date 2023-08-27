Президент ПСЖ и Мбаппе урегулировали конфликт по продлению контракта

Президент "Пари Сен-Жермен" Нассер Аль-Хелаифи и нападающий Килиан Мбаппе урегулировали конфликт по продлению контракта. Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает The Times.

По информации издания, форвард и его представители долго вели переговоры с руководством команды и в данный момент приблизились к компромиссу. Отмечается, что футболист близок к продлению контракта с ПСЖ. Если он покинет клуб, парижане получат компенсацию в размере около 150 миллионов фунтов.

19 августа издание Onze Mondial со ссылкой на L'Équipe заявило, что у Мбаппе возник конфликт с президентом ПСЖ Аль-Хелайфи. В ходе переговоров функционер заявил, что футболист больше не будет играть за команду. На это Мбаппе ответил: "Ты станешь единственным президентом, при котором я не играю".