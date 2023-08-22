Стала известна программа выездного матча футбольного клуба «Карабах»

Обнародована программа выездного матча футбольного клуба "Карабах".

Как сообщили Day.Az в пресс-службе агдамского ФК, 23 августа в 11:00 команда отправится в Словению, чтобы в гостях сыграть свой первый матч в стадии плей-офф Лиги Европы УЕФА против клуба "Олимпия".

В тот же день в 21:15 по бакинскому времени главный тренер "скакунов" Гурбан Гурбанов проведет предматчевую пресс-конференцию. Спустя 15 минут предусмотрена открытая для СМИ тренировка клуба - чемпиона Азербайджана.

Отметим, что матч "Олимпия" - "Карабах" пройдет 24 августа на стадионе "Стожице", начало в 22:00 по бакинскому времени.