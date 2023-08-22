https://news.day.az/sport/1591543.html Определились очередные победители чемпионата мира по стрельбе в Баку
Определились очередные победители чемпионата мира по стрельбе в Баку
На проходящем в Баку чемпионате мира по стрельбе состоялись первое соревнование по неолимпийскому виду и церемония награждения. Победителем мужских соревнований по стрельбе из винтовки на дистанции 50 метров стал Петр Нимбурский.
Как сообщили Day.Az в Федерации стрельбы Азербайджана, стрелок из Чехии завоевал золотую медаль, набрав 626,5 очка.
Китаец Ду Линьшу с результатом 625,2 очка удостоился серебряной медали. Представитель Швейцарии Ян Лохбихлер занял третье место с 625 очками.
В командном зачете первое место заняла Норвегия, второе - Германия, третье - Китай.
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