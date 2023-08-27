Стал известен новый владелец клуба «Манчестер Юнайтед»
Стал известен новый владелец английского клуба "Манчестер Юнайтед".
Как передает Day.Az со ссылкой на The Sun, Катарский шейх Джассим выиграл борьбу за приобретение "манкунианцев" и намерен завершить поглощение клуба за 6 млрд фунтов стерлингов к середине октября.
Член королевской семьи Катара опередил британского миллиардера сэра Джима Рэтклиффа, который был готов позволить нынешним владельцам, семье Глейзеров, сохранить долю в клубе.
Глейзеры намеревались сохранить долю в МЮ и продолжать владеть акциями клуба, но бизнесменов предупредили о том, что это вызовет огромную негативную реакцию со стороны фанатов.
Семья Глейзеров купила "Манчестер Юнайтед" в 2005 году за 800 млн фунтов стерлингов.
Владельцев никогда не любили болельщики МЮ, в частности из-за того, что те обременили клуб долгами. Обслуживание долга обошлось "красным дьяволам" более чем в 1 млрд фунтов стерлингов.
В новом сезоне Английской Премьер-лиги (АПЛ) МЮ сыграл два матча, в которых одержал победу и потерпел поражение.
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