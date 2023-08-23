Не думал, что дойду до финального раунда Кубка мира по шахматам

Не думал, что дойду до финального раунда Кубка мира в Баку.

Об этом, как сообщает в среду Day.Az, сказал журналистам финалист Кубка мира по шахматам, 18-летний гроссмейстер Рамешбабу Прагнанандха (Индия) после второй партии финала Кубка мира.

В финале соперником Рамешбабу Прагнанандха является Магнус Карлсен (Норвегия). Вторую партию финала, как и первую, шахматисты сыграли вничью. Победитель Кубка мира по шахматам в Баку определится 24 августа на тай-брейке.

"Во втором раунде не было ничего особенного. На самом деле я ничего не пытался добиться, меня просто устраивала ничья. Завтра у нас очень важные партии, там все будет совсем по-другому", - прокомментировал сегодняшнею игру Рамешбабу Прагнанандха.

На Кубке мира по шахматам в Баку шахматиста поддерживает его мать, она с волнением наблюдает за каждой партией сына и радуется победе.

"Думаю, всегда хорошо, когда рядом есть кто-то, кто тебя поддерживает, и для меня это моя мама, она была со мной почти на всех мероприятиях. Это хорошая поддержка для меня", - сказал Рамешбабу Прагнанандха.

Напомним, что в стартовый список Кубка мира по шахматам Международной шахматной федерации (ФИДЕ) в Баку вошли 206 шахматистов в открытой секции и 103 - в женской. В Азербайджане Кубок мира по шахматам проводится уже во второй раз. Впервые на турнир претендентов и турнир претенденток 2024 года попадут по три лучших игрока как из открытой, так и из женской секций.

Игры Кубка мира ФИДЕ-2023 транслируются на официальном сайте соревнований на азербайджанском и английском языках. Призовой фонд Кубка установлен в размере 2,5 млн долларов США.

Кубок мира по шахматам среди женщин в Баку завершился 21 августа, его выиграла Александра Горячкина (ФИДЕ), второе место заняла Нургюль Салимова (Болгария), третье - Анна Музычук (Украина).

Кубок мира по шахматам проходит в Marriott Boulevard в Баку.