https://news.day.az/sport/1591944.html Азербайджанская спортсменка завоевала лицензию на ОИ-2024
Азербайджанская спортсменка завоевала лицензию на ОИ-2024
Азербайджанская спортсменка Анна Скидан, выступающая на чемпионате мира по легкой атлетике в столице Венгрии Будапеште, завоевала лицензию на летние Олимпийские игры Париж-2024, передает Day.Az.
А.Скидан добилась поставленной цели, успешно выступив в отборочном туре по метанию молота.
А.Скидан вышла в финальную стадию, показав результат в 77,10 метра.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре