Азербайджанская спортсменка завоевала лицензию на ОИ-2024
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Азербайджанская спортсменка Анна Скидан, выступающая на чемпионате мира по легкой атлетике в столице Венгрии Будапеште, завоевала лицензию на летние Олимпийские игры Париж-2024, передает Day.Az.

А.Скидан добилась поставленной цели, успешно выступив в отборочном туре по метанию молота.

А.Скидан вышла в финальную стадию, показав результат в 77,10 метра.