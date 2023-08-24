РБ Лейпциг определился с судьбой Даниэля Ольмо

Советник правления "РБ Лейпциг" Оливер Минцлафф заявил, что полузащитник команды Даниэль Ольмо не будет продан в это трансферное окно, передает Day.Az со ссылкой на Чемпионат.

"Дани Ольмо будет частью команды "Лейпцига" в этом сезоне. Неважно, кто заинтересован в его услугах, он здесь, и он останется", - приводит слова Минцлаффа известный журналист и инсайдер Фабрицио Романо в своих социальных сетях.

Напомним, ранее сообщалось, что Ольмо привлекает внимание "Манчестер Сити", "Баварии" и "Реала" Мадрид. Однако в начале июля Даниэль Ольмо продлил контракт с "Лейпцигом" до 2027 года.

В прошлом сезоне 24-летний Ольмо сыграл за "Лейпциг" 23 матча в рамках Бундеслиги, отметившись в них двумя забитыми мячами и пятью результативными передачами.