Сегодня в Баку завершается Кубок мира по шахматам.

Как сообщает в четверг Day.Az, имена чемпиона и бронзового призера станут известны по итогам тай-брейка.

В финале сыграют норвежец Магнус Карлсен и индийский шахматист Рамешбаба Прагнанандха. Их предыдущие два поединка завершились вничью.

Азербайджанский шахматист Ниджат Абасов в борьбе за бронзовую медаль встретится с представителем США Фабиано Каруаной. Хотя Абасов и обыграл Каруану в первой партии, во второй встрече он проиграл сопернику.

Напомним, что в стартовый список Кубка мира по шахматам Международной шахматной федерации (ФИДЕ) в Баку вошли 206 шахматистов в открытой секции и 103 - в женской.

В Азербайджане Кубок мира по шахматам проводится уже во второй раз. Впервые на турнир претендентов и турнир претенденток 2024 года попадут по три лучших игрока как из открытой, так и из женской секций. Игры Кубка мира ФИДЕ-2023 транслируются на официальном сайте соревнований на азербайджанском и английском языках.

Призовой фонд Кубка установлен в размере 2,5 млн долларов США.

Кубок мира по шахматам среди женщин в Баку завершился 21 августа, его выиграла Александра Горячкина (ФИДЕ), второе место заняла Нургюль Салимова (Болгария), третье - Анна Музычук (Украина).

Кубок мира по шахматам проходит в Marriott Boulevard в Баку.