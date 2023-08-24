https://news.day.az/sport/1592057.html Определились место и время игр сборной Азербайджана в отборочном раунде ЕВРО-2024
Определились место и время игр сборной Азербайджана в отборочном раунде ЕВРО-2024
Определились место и время начала матчей сборной Азербайджана в отборочном раунде ЕВРО-2024 против сборной Швеции 16 ноября и Бельгии 19 ноября.
Как сообщает в четверг Day.Az, данную информацию распространила АФФА.
Согласно информации, встреча со сборной Швеции состоится на Республиканском стадионе имени Тофига Бахрамова в Баку, а со сборной Бельгии - на King Baudouin Stadium в Брюсселе.
Отметим, что обе игры начнутся в 21:00 по бакинскому времени.
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