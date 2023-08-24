Бесспорно, на Кубке мира по шахматам я получил большой опыт.

Об этом, как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, сказал журналистам азербайджанский шахматист Ниджат Абасов после тай-брейка матча за третье место на Кубке мира по шахматам в Баку.

"В течение 25 дней, что проходил Кубок мира по шахматам в Баку, мы находились в интенсивном рабочем режиме. У меня ранее не было подобной практики. Могу сказать, что к концу силы иссякали, но поддержка зрителей, болельщиков дарила мне положительные эмоции, которые придавали мне духа во время матча", - сказал Ниджат Абасов, который занял четвёртое место на Кубке мира по шахматам в Баку.

Азербайджанский шахматист выразил признательность всем, кто поддерживал его на этом пути.

"Благодарю, всех кто верил и поддерживал меня на протяжении всего Кубка мира. Надеюсь, продолжу радовать болельщиков хорошими результатами на следующих турнирах", - отметил Абасов.

Напомним, что в стартовый список Кубка мира по шахматам Международной шахматной федерации (ФИДЕ) в Баку вошли 206 шахматистов в открытой секции и 103 - в женской.

В Азербайджане Кубок мира по шахматам проводится уже во второй раз. Впервые на турнир претендентов и турнир претенденток 2024 года попадут по три лучших игрока как из открытой, так и из женской секций. Игры Кубка мира ФИДЕ-2023 транслировались на официальном сайте соревнований на азербайджанском и английском языках.

Призовой фонд Кубка установлен в размере 2,5 млн долларов США.

Кубок мира по шахматам среди женщин завершился 21 августа, его выиграла Александра Горячкина (ФИДЕ), второе место заняла Нургюль Салимова (Болгария), третье - Анна Музычук (Украина).

Кубок мира по шахматам среди мужчин завершился 24 августа, его выиграл Магнус Карлсен (Норвегия), второе место занял Рамешбабу Прагнанандха (Индия), третье - Фабиано Каруана (США).

Кубок мира по шахматам проходил в Marriott Boulevard в Баку.