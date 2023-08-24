Я очень рада, что принесла Азербайджану первую золотую медаль.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказала азербайджанская борчиха Гюльтекин Ширинова, завоевавшая золотую медаль на Международном фестивале университетского спорта в Екатеринбурге.

Она отметила, что тяжелые тренировки наконец-то принесли свои плоды.

"Я участвовала во многих соревнованиях, но эта атмосфера была совершенно другой. Правда, мои соперники были очень сильны, но, несмотря на это, первенство досталось мне. Я благодарю всех, кто меня поддерживает, и посвящаю свою победу моему дорогому тренеру Мехману Аллахвердиеву, который подготовил меня к этим соревнованиям", - добавила Ширинова.

Отметим, что Международный фестиваль университетского спорта, который проходит с 19 по 31 августа, посвящен 300-летию города Екатеринбург. Студенты различных университетов из 36 стран соревнуются в нем в 14 видах спорта.

Азербайджан на фестивале представляют 69 спортсменов (54 юноши и 15 девушек) из 10 учебных заведений. Представители Азербайджана соревнуются в 8 видах спорта (бадминтон, настольный теннис, бокс, борьба, тхэквондо, футзал, плавание, самбо).