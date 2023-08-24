Я буду работать над продолжением своих достижений

Я очень рад, что сумел завоевать золотую медаль, и буду работать над продолжением своих достижений.

Как передает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал азербайджанский боксер Ниджат Гусейнов, завоевавший золотую медаль на Международном фестивале студенческого спорта в Екатеринбурге.

"Я усердно готовился к этим соревнования, и интенсивные тренировки дали свои плоды. В финале я проиграл сопернику в первом раунде, но затем сумел переломил ситуацию в свою пользу. Я верю, что добьюсь успеха и на чемпионате Европы, который пройдет в Баку. Желаю успехов всем нашим спортсменам", - добавил Гусейнов.

Отметим, что что Международный фестиваль студенческого спорта, который продлится до 31 августа, посвящен 300-летию города Екатеринбурга. Студенты разных вузов из 36 стран пробуют свои силы в 14 видах спорта. Азербайджан на фестивале представляют 69 спортсменов (54 юноши и 15 девушек) из 10 учебных заведений. Представители Азербайджана соревнуются в 8 видах спорта (бадминтон, настольный теннис, бокс, борьба, тхэквондо, мини-футбол, плавание, самбо).