Американский баскетболист Монако сможет выступать за Азербайджан
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Американский баскетболист французского "Монако" Донта Холл получил право выступать за сборную Азербайджана.

Как передает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, 26-летний американец приобрел азербайджанский паспорт. Об этом в своем твиттере сообщил специалист по коммуникациям Совета главных тренеров Евролиги Арис Баркас.