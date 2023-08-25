https://news.day.az/sport/1592233.html Американский баскетболист Монако сможет выступать за Азербайджан
Американский баскетболист Монако сможет выступать за Азербайджан
Американский баскетболист французского "Монако" Донта Холл получил право выступать за сборную Азербайджана.
Как передает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, 26-летний американец приобрел азербайджанский паспорт. Об этом в своем твиттере сообщил специалист по коммуникациям Совета главных тренеров Евролиги Арис Баркас.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре