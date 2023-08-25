Азербайджанские дзюдоисты выйдут на татами на чемпионате мира

В столице Хорватии Загребе продолжается юношеский чемпионат мира по дзюдо.

Как сообщает Day.Az, в третий день соревнований на татами выйдут двое азербайджанских дзюдоистов в двух весовых категориях. Камилла Тохолиева будет состязаться в весовой категории 63 килограмма, а Сулейман Шукюров испытает силы в весе 73 килограмма.

Первые поединки стартовали в 11:00 по бакинскому времени.

Отметим, что ранее азербайджанские дзюдоисты Нихад Мамишев (50 килограммов) и Хадиджа Гадашева (52 килограмма) завоевали золото, Мухаммед Мамишев (50 килограммов), Мухаммед Мусаев (60 килограммов) и Абиль Юсубов (66 килограммов) - серебро, а Мирхалиг Искендеров (55 килограммов) - бронзу.