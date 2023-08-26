https://news.day.az/sport/1592553.html Джуд Беллингем повторил достижение Роналду и Снейдера
Джуд Беллингем повторил достижение Роналду и Снейдера
Полузащитник "Реала" Джуд Беллингем забил победный гол в матче 3-го тура чемпионата Испании против "Сельты" (1:0). 20-летний англичанин забил в третьей встрече ла лиги подряд.
Как передает Day.Az со ссылкой на Спорт-экспресс, об этом сообщает Opta.
Он стал третьим игроком после Криштиану Роналду и Уэсли Снайдера, которому удалось забить в каждом из трех своих первых матчей за "Реал".
"Реал" закрепился на первой строчке в турнирной таблице, одержав третью победу подряд на старте сезона. "Сельта" идет на 16-м месте с 1 очком.
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