Джуд Беллингем повторил достижение Роналду и Снейдера

Полузащитник "Реала" Джуд Беллингем забил победный гол в матче 3-го тура чемпионата Испании против "Сельты" (1:0). 20-летний англичанин забил в третьей встрече ла лиги подряд.

Как передает Day.Az со ссылкой на Спорт-экспресс, об этом сообщает Opta.

Он стал третьим игроком после Криштиану Роналду и Уэсли Снайдера, которому удалось забить в каждом из трех своих первых матчей за "Реал".

"Реал" закрепился на первой строчке в турнирной таблице, одержав третью победу подряд на старте сезона. "Сельта" идет на 16-м месте с 1 очком.