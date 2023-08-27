https://news.day.az/sport/1592839.html Определился победитель Гран-при Нидерландов "Формулы-1"
Определился победитель Гран-при Нидерландов "Формулы-1"
Нидерландский гонщик Макс Ферстаппен, представляющий команду "Ред Булл", одержал победу на Гран-при Нидерландов "Формулы-1".
Как передает Day.Az, второе место занял испанец Фернандо Алонсо из команды "Астон Мартин", третье - французский пилот "Альпина" Пьер Гасли.
Следующий этап Гран-при пройдет в Италии с 1 по 3 сентября.
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