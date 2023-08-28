Азербайджанские тхэквондисты вернулись на родину с 5 медалями
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Члены национальной сборной Азербайджана по тхэквондо, принявшие участие в чемпионате Европы в эстонской столице Таллине, вернулись на родину.

Как сообщает Day.Az, в Международном аэропорту Гейдар Алиев спортсменов встречали официальные лица федерации, тренеры и журналисты.

Напомним, что азербайджанские тхэквондисты завоевали одну золотую, 3 серебряные и одну бронзовую медали.