https://news.day.az/sport/1592869.html Азербайджанские тхэквондисты вернулись на родину с 5 медалями
Азербайджанские тхэквондисты вернулись на родину с 5 медалями
Члены национальной сборной Азербайджана по тхэквондо, принявшие участие в чемпионате Европы в эстонской столице Таллине, вернулись на родину.
Как сообщает Day.Az, в Международном аэропорту Гейдар Алиев спортсменов встречали официальные лица федерации, тренеры и журналисты.
Напомним, что азербайджанские тхэквондисты завоевали одну золотую, 3 серебряные и одну бронзовую медали.
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