Полузащитник туринского "Ювентуса" Поль Погба сдал положительную допинг-пробу на тестостерон. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По информации источника, результаты теста были получены после матча первого тура чемпионата Италии против "Удинезе". Отмечается, что весь матч 30-летний французский футболист провел в запасе.

В этом сезоне Погба провел два матча в составе "Ювентуса". Большую часть прошлого сезона футболист пропустил из-за травмы.

Погба вернулся в "Ювентус" из "Манчестер Юнайтед" в июле 2022 года. Он заключил контракт с командой, за которую выступал с 2012-й по 2016-й, на правах свободного агента. Вместе с "Ювентусом" француз четырежды становился чемпионом Италии, дважды выигрывал Кубок Италии и трижды - Суперкубок страны. Также хавбек становился чемпионом мира 2018 года в составе сборной Франции.