Роналду подает в суд на Ювентус

Португальский нападающий "Аль-Насра" Криштиану Роналду принял решение подать в суд на "Ювентус" из-за задолженности по зарплате.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.Ru, об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

У Роналду было тайное соглашение с "Ювентусом", которое позволяло туринскому клубу отложить выплату зарплаты в период пандемии Covid-19. Итальянцы должны перевести Роналду еще €19,9 млн. Эту выплату обещали в случае ухода португальца.

Роналду стал игроком "Аль-Насра" из Саудовской Аравии 2 января 2023 года, по контракту с клубом он будет получать €200 млн в год. Также сообщалось о дополнительных бонусах для португальца и его семьи.

12 августа "Аль-Наср" одержал победу над "Аль-Хилялем" в финальном матче Кубка арабских чемпионов. Встреча, прошедшая на Международном стадионе имени Короля Фахда в Таифе, закончилась со счетом 2:1 в дополнительное время. Роналду отметился дублем. Таким образом, Роналду завоевал первый трофей в составе "Аль-Насра". Всего на счету Роналду 30 трофеев на клубном уровне.

В турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии "Аль-Наср" идет на седьмом месте, имея в активе девять очков. 16 августа команда Роналду сыграет против "Аль-Раида".

В Европе Роналду выступал за португальский "Спортинг", "Реал Мадрид", итальянский "Ювентус" и английский "Манчестер Юнайтед".