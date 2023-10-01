Куртуа высказал мнение о старте Аррисабалаги в клубе

Травмированный голкипер "Реала" Тибо Куртуа поделился мнением о другом вратаре мадридцев - Кепе Аррисабалаге, передает Day.Az со ссылкой на Чемпионат.

"Мне кажется, что "Челси" ошибся с этим потрясающим парнем. Он очень силён, без сомнений. Он точно входит в пятёрку лучших в мире", - приводит слова Куртуа Defensa Central.

Напомним, в августе этого года Куртуа получил разрыв передней крестообразной связки левого колена. После этого "Реал" арендовал Кепу у "Челси" до конца сезона.

В минувшем сезоне испанский вратарь принял участие в 29 матчах английской Премьер-лиги, пропустив в них 33 мяча и восемь раз сыграв на ноль.

Ранее сообщалось, что перед арендой в мадридский "Реал" Аррисабалага был близок к переходу в стан мюнхенской "Баварии", однако испанец сделал выбор в пользу клуба из своей родной страны.