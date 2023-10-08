Стало известно, где и когда Месси хочет завершить карьеру

Аргентинский нападающий "Интер Майами" Лионель Месси хочет завершить карьеру в "Ньюэллс Олд Бойз". Об этом сообщает El Nacional, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Как утверждает источник, нападающий не планирует завершать карьеру в "Интер Майами", соглашение с которым у него закончится в 2025 году. После завершения контракта аргентинец хочет вернуться в "Ньюэллс Олд Бойз" и там провести свои последние матчи в профессиональной карьере. В этом клубе Месси получал футбольное образование с 1994 по 2000 год, а затем перебрался в "Барселону".

Месси перебрался в "Интер Майами" летом 2023 года после двух лет выступлений за французский "Пари Сен-Жермен". Он дебютировал за клуб, отличившись со штрафного в первом матче. Его результативная серия остановилась на девяти играх.

После 12 игр за "Интер Майами" на счету Месси 11 забитых мячей и пять результативных передач. 20 августа аргентинец завоевал первый трофей в Америке. "Интер Майами" стал обладателем Кубка лиг, обыграв в решающем матче турнира "Нэшвилл" в серии послематчевых пенальти (10:9).

Аргентинец пропустил несколько последних игр "Интер Майами" из-за травмы.