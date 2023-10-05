В 28-ом чемпионате Баку по художественной гимнастике участвуют 110 спортсменок

В 28-ом чемпионате Баку по художественной гимнастике принимают участие 110 спортсменок, представляющих девять спортивных школ и клубов столицы.

Об этом сказала в четверг Trend в кулуарах соревнований временно исполняющая обязанности председателя правления клуба "Оджаг Спорт" Вафа Бакарова, передает Day.Az.

"Соревнования проходят по трем возрастным категориям. Клуб "Оджаг Спорт" представляют более 40 гимнасток, и мы надеемся что они продемонстрируют хороший результат и завоюют медали чемпионата. Отмечу, что ранее они участвовали в Международном турнире по художественной гимнастике "Grace of Nature" в Нахчыване", - подчеркнула Бакарова.

По ее словам, после текущих соревнований запланировано проведение первенства Азербайджана, а также второго Международного кубка "Оджаг" по художественной гимнастике.

Вафа Бакарова также добавила, что среди задач 28-го чемпионата Баку по художественной гимнастике - еще большее развитие и пропаганда этой дисциплины в Азербайджане.

Отметим, что 28-й чемпионат Баку по художественной гимнастике проходит 5-7 октября в Бакинском Олимпийском спортивном комплексе.

Соревнования проходят среди спортсменок в возрастных категориях "малыши" (2013-2015 годов рождения), "пре-юниорки" (2011-2012 г. р.), "юниорки" (2008-2010 г.р.). Победительницы чемпионата будут определены в многоборье и по отдельным предметам среди гимнасток, выступающих в индивидуальной программе.