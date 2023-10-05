Выступила даже лучше, чем на тренировках

Программа в первый соревновательный день 28-го чемпионата Баку по художественной гимнастике у меня получилась даже лучше, чем на тренировках.

Как передает Day.Az, об этом сказала в четверг Trend участница соревнований Лейла Немакина, выступающая в возрастной категории "пре-юниорки".

"Сегодня представила композицию с мячом, выходить на ковер было совсем не страшно, главное верить в себя и слушать тренера. Завтра продемонстрирую упражнение с булавами и композицию без предмета. Время на отдых мне не нужно, хочу сегодня все отработать, чтобы во второй день выполнить упражнение еще лучше, чем в первый", - сказала представительница клуба "Оджаг Спорт".

По словам юной гимнастки, для нее на соревнованиях важно выполнить программу намного чище, чем на предыдущих стартах.

"После каждых соревнований мы анализируем выступление, разбираем недочеты. Главное не лениться, стараться на тренировках", - добавила она.

Отметим, что 28-й чемпионат Баку по художественной гимнастике проходит в Бакинском Олимпийском спортивном комплексе 5-7 октября.

В нем участвуют представительницы клуба "Оджаг Спорт" (отделения Баку и Говсан), Детско-юношеской школы олимпийского резерва по гимнастике, Республиканской комплексной спортивной школы, спортивного клуба "Grasiya", Дворца водных видов спорта, Культурного центра "Зиря", спортивного клуба "Забрат", Шаганского Олимпийского спортивного комплекса.

28-й чемпионат Баку по художественной гимнастике проходит среди спортсменок в возрастных категориях "малыши" (2013-2015 годов рождения), "пре-юниорки" (2011-2012 г. р.), "юниорки" (2008-2010 г.р.).