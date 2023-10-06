Азербайджанский дзюдоист стал чемпионом мира

Азербайджанский дзюдоист Вюсал Галандарзаде стал победителем юношеского чемпионата мира в городе Одивелаш (Португалия).

Как сообщает Day.Az, спортсмен, выступающий в весовой категории 73 кг, одержав в решающей встрече победу над представителем США Джеком Йонезукой, завоевал золотую медаль.

Отметим, что в первый день соревнований Низами Имранов (60 кг) проиграл только в финале и удостоился серебряной медали.