https://news.day.az/sport/1604111.html Азербайджанский дзюдоист стал чемпионом мира
Азербайджанский дзюдоист стал чемпионом мира
Азербайджанский дзюдоист Вюсал Галандарзаде стал победителем юношеского чемпионата мира в городе Одивелаш (Португалия).
Как сообщает Day.Az, спортсмен, выступающий в весовой категории 73 кг, одержав в решающей встрече победу над представителем США Джеком Йонезукой, завоевал золотую медаль.
Отметим, что в первый день соревнований Низами Имранов (60 кг) проиграл только в финале и удостоился серебряной медали.
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