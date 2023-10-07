Посетитель спортзала временно ослеп из-за сломавшегося тренажера

Житель Бразилии получил травмы и попал в больницу из-за неисправности тренажера. Об этом сообщает The Sun.

32-летний Абраам Виана занимался на силовом тренажере типа "бабочка" в спортзале неподалеку от города Форталеза, штата Сеара. Внезапно металлические рукоятки, которые сводил и разводил мужчина, сомкнулись. Его голову на мгновение зажало в тренажере.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, посетитель спортзала испытал сильную боль и, схватившись за голову, слез с тренажера и сел на пол. По словам Вианы, удар был настолько сильным, что он временно ослеп. "В тот момент я, кажется, потерял сознание. Я не мог открыть глаза, потому что они были залиты кровью. На правой стороне лба был порез", - вспоминает он.

На помощь к мужчине пришли сотрудники тренажерного зала. Менеджер и инструктор на руках вынесли пострадавшего из помещения, после чего его доставили в отделение неотложной помощи. "Я даже не мог дышать от боли и не мог открыть глаза из-за крови. В отделение я прибыл на инвалидной коляске. Я даже не мог нормально ходить", - рассказывает Виана.