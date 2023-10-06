https://news.day.az/sport/1604147.html "Ювентус" отказался платить Роналду долги по зарплате
"Ювентус" отказался платить Роналду долги по зарплате
Итальянский "Ювентус" отказался выплатить португальскому нападающему Криштиану Роналду долг по зарплате.
Как передает Day.Az, об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.
По информации издания, 4 октября в ходе заседания арбитражного совета Федерации футбола Италии стороны не смогли прийти к компромиссу.
Отмечается, что окончательное решение по этому делу вынесут в течение 30 дней. В клубе утверждают, что форвард не может настаивать на выплатах, поскольку с ним не заключали никаких дополнительных соглашений.
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