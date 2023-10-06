"Ювентус" отказался платить Роналду долги по зарплате

Итальянский "Ювентус" отказался выплатить португальскому нападающему Криштиану Роналду долг по зарплате.

Как передает Day.Az, об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации издания, 4 октября в ходе заседания арбитражного совета Федерации футбола Италии стороны не смогли прийти к компромиссу.

Отмечается, что окончательное решение по этому делу вынесут в течение 30 дней. В клубе утверждают, что форвард не может настаивать на выплатах, поскольку с ним не заключали никаких дополнительных соглашений.