Стартовал второй день соревнований 28-го чемпионата Баку по художественной гимнастике - ФОТО
В Бакинском Олимпийском спортивном комплексе стартовал второй соревновательный день 28-го чемпионата Баку по художественной гимнастике, сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend.
В соревнованиях участвуют представительницы клуба "Оджаг Спорт" (отделения Баку и Говсан), Детско-юношеской школы олимпийского резерва по гимнастике, Республиканской комплексной спортивной школы, спортивного клуба "Grasiya", Дворца водных видов спорта, Культурного центра "Зиря", спортивного клуба "Забрат", Шаганского Олимпийского спортивного комплекса.
28-й чемпионат Баку по художественной гимнастике проходит среди спортсменок в возрастных категориях "малыши" (2013-2015 годов рождения), "пре-юниорки" (2011-2012 г. р.), "юниорки" (2008-2010 г.р.).
В ходе соревнований, которые проходят с пятого по седьмое октября, победительницы будут определены в многоборье и по отдельным предметам среди гимнасток, выступающих в индивидуальной программе.
Фото: Заур Мустафаев.
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