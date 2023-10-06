Мои достижения в спорте - это усердный труд тренеров

От всей души благодарю своих тренеров за поддержку, мои достижения в гимнастике - это их усердный труд.

Об этом сказала в пятницу Trend Сара Атакишиева - победительница в многоборье среди гимнасток 2013 года рождения на 28-м чемпионате Баку по художественной гимнастике, передает Day.Az.

"На этих соревнованиях я второй раз демонстрировала упражнение с лентой. Выполнила чистый прогон, также хорошо выступила в программе с булавами и композиции без предмета. Признаюсь, упражнение с булавами очень люблю, не раз занимала с этим предметом первые места", - сказала обладательница золотой медали чемпионата Баку.

Отметим, что на 28-м чемпионате Баку по художественной гимнастике в многоборье среди гимнасток 2013 года рождения первое место заняла Сара Атакишиева (клуб "Оджаг Спорт"), второе место - Амина Новрузова (Детско-юношеская школа олимпийского резерва по гимнастике), третье место - Гюллюзар Шарифова (клуб "Оджаг Спорт").

28-й чемпионат Баку по художественной гимнастике проходит в Бакинском Олимпийском спортивном комплексе 5-7 октября.

В нем участвуют представительницы клуба "Оджаг Спорт" (отделения Баку и Говсан), Детско-юношеской школы олимпийского резерва по гимнастике, Республиканской комплексной спортивной школы, спортивного клуба "Grasiya", Дворца водных видов спорта, Культурного центра "Зиря", спортивного клуба "Забрат", Шаганского Олимпийского спортивного комплекса.

28-й чемпионат Баку по художественной гимнастике проходит среди спортсменок в возрастных категориях "малыши" (2013-2015 годов рождения), "пре-юниорки" (2011-2012 г. р.), "юниорки" (2008-2010 г.р.).