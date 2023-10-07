Перед чемпионатом Баку по художественной гимнастике проходили интенсивные тренировки.

Об этом сказала Trend Майя Козачук - победительница в многоборье среди гимнасток в возрастной категории "пре-юниорки" на 28-м чемпионате Баку по художественной гимнастике, передает Day.Az.

"Довольна результатом, тем, что завоевала золотую медаль, но, конечно, еще надо работать. Награда придает стимул, однако расслабляться не следует", - отметила воспитанница клуба "Оджаг Спорт".

Майя Козачук добавила, что на соревнованиях у нее лучше всего получилась программа с мячом, а вот над композицией без предмета ей предстоит еще поработать.

Отметим, что на 28-м чемпионате Баку по художественной гимнастике в многоборье среди гимнасток в возрастной категории "пре-юниорки" первое место заняла Майя Козачук (клуб "Оджаг Спорт"), вторую позицию - Нур Садыгова (Республиканская комплексная спортивная школа), третье место - Азада Атакишиева (клуб "Оджаг Спорт").

В многоборье среди гимнасток в возрастной категории "юниорки" золотую медаль завоевала Нурай Ахмедзаде (Детско-юношеская школа олимпийского резерва по гимнастике), "серебро" - София Мамедова (клуб "Оджаг Спорт"), бронзовую награду - Назрин Абдуллаева (спортивный клуб "Grasiya").

Отметим, что 28-й чемпионат Баку по художественной гимнастике проходит в Бакинском Олимпийском спортивном комплексе 5-7 октября.

В нем участвуют представительницы клуба "Оджаг Спорт" (отделения Баку и Говсан), Детско-юношеской школы олимпийского резерва по гимнастике, Республиканской комплексной спортивной школы, спортивного клуба "Grasiya", Дворца водных видов спорта, Культурного центра "Зиря", спортивного клуба "Забрат", Шаганского Олимпийского спортивного комплекса.

28-й чемпионат Баку по художественной гимнастике проходит среди спортсменок в возрастных категориях "малыши" (2013-2015 годов рождения), "пре-юниорки" (2011-2012 г. р.), "юниорки" (2008-2010 г.р.).