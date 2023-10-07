Месси возобновил тренировки с «Интер Майами»

Нападающий "Интер Майами" Лионель Месси провел первую полноценную тренировку с командой после травмы, передает пресс-служба клуба в соцсетях, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Форвард пропустил четыре последних матча своей команды.

Ожидается, что Месси сыграет в матче регулярного чемпионата МЛС против "Цинциннати". Встреча состоится 8 октября в 03:30 по бакинскому времени.

Месси перебрался в "Интер Майами" летом 2023 года после двух лет выступлений за французский "Пари Сен-Жермен". Он дебютировал за клуб, отличившись со штрафного в первом матче. Его результативная серия остановилась на девяти играх.

После 12 игр за "Интер Майами" на счету Месси 11 забитых мячей и пять результативных передач. 20 августа аргентинец завоевал первый трофей в Америке. "Интер Майами" стал обладателем Кубка лиг, обыграв в решающем матче турнира "Нэшвилл" в серии послематчевых пенальти (10:9).

В турнирной таблице Восточной конференции "Интер Майами" занимает 14 место, набрав 33 очка. На первой строчке идет "Цинциннати", набрав 65 баллов.