Брат Нурмагомедова назвал сроки возвращения в октагон после операции

Российский боец смешанного стиля (MMA) Умар Нурмагомедов назвал сроки возвращения в октагон после операции из-за травмы плеча. Спортсмен высказался на странице в социальной сети X (бывшее название Twitter), передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Я вернусь в феврале или в марте", - заявил Нурмагомедов. Он также опубликовал видео с тренировки в спортивном зале.

В ночь на 6 августа Умар, который является двоюродным братом бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова, должен был впервые в карьере возглавить турнир промоушена. Он должен был участвовать в поединке против американца Кори Сэндхагена, однако 19 июля менеджер спортсмена Ризван Магомедов сообщил, что Нурмагомедов получил травму и ему предстоит операция.

В активе 27-летнего Умара Нурмагомедова 16 побед и ни одного поражения в MMA. В UFC он провел четыре боя.