В Бакинском Олимпийском спортивном комплексе стартовал заключительный день соревнований 28-го чемпионата Баку по художественной гимнастике, сообщает в субботу Day.Az.

Сегодня определятся победительницы и призеры по отдельным видам среди гимнасток, выступающих в возрастных категориях "пре-юниорки" и "юниорки".

В соревнованиях участвуют представительницы клуба "Оджаг Спорт" (отделения Баку и Говсан), Детско-юношеской школы олимпийского резерва по гимнастике, Республиканской комплексной спортивной школы, спортивного клуба "Grasiya", Дворца водных видов спорта, Культурного центра "Зиря", спортивного клуба "Забрат", Шаганского Олимпийского спортивного комплекса.

28-й чемпионат Баку по художественной гимнастике проходит среди спортсменок в возрастных категориях "малыши" (2013-2015 годов рождения), "пре-юниорки" (2011-2012 г. р.), "юниорки" (2008-2010 г.р.).

Напомним, что во второй день соревнований были определены победительницы и призеры в индивидуальном многоборье во всех трех возрастных категориях.