Азербайджан поддерживает предложение Саудовской Аравии принять ЧМ по футболу в 2034 году

Азербайджан поддерживает предложение Саудовской Аравии принять чемпионат мира по футболу в 2034 году.

Об этом сообщило министерство иностранных дел Азербайджана на своей странице в социальной сети "X" (Twitter), сообщает Day.Az.

Было отмечено, что у этой страны достаточно опыта, чтобы принять мундиаль.

"Мы считаем, что чемпионат мира станет турниром мирового уровня в Саудовской Аравии. Дружественная страна провела множество турниров", - говорится в публикации.

Отметим, что ранее наследный принц Саудовской Аравии заявил о желании страны принять ЧМ-2034.