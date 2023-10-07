https://news.day.az/sport/1604590.html Азербайджан поддерживает предложение Саудовской Аравии принять ЧМ по футболу в 2034 году
Азербайджан поддерживает предложение Саудовской Аравии принять ЧМ по футболу в 2034 году
Азербайджан поддерживает предложение Саудовской Аравии принять чемпионат мира по футболу в 2034 году.
Об этом сообщило министерство иностранных дел Азербайджана на своей странице в социальной сети "X" (Twitter), сообщает Day.Az.
Было отмечено, что у этой страны достаточно опыта, чтобы принять мундиаль.
"Мы считаем, что чемпионат мира станет турниром мирового уровня в Саудовской Аравии. Дружественная страна провела множество турниров", - говорится в публикации.
Отметим, что ранее наследный принц Саудовской Аравии заявил о желании страны принять ЧМ-2034.
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